Денег будет не хватать

В Сибирском федеральном округе завершено формирование проектов региональных бюджетов на 2026 год. Суммарный дефицит 10 субъектов федерации составил 185,79 млрд руб. Это на 10,2 млрд руб. больше, чем в принятых год назад сибирских бюджетах на 2025 год. Только в Томской области вновь принят бездефицитный бюджет, но, судя по динамике доходов и расходов нынешнего года, этот план будет трудно выполнить. Власти регионов ищут дополнительные способы повышения доходов и сокращения расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проекте бюджета, который представил новосибирскому заксобранию вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, расходы превысили доходы на 44,29 млрд рублей

Во всех 10 регионах Сибири завершилась подготовка проектов бюджетов на 2026 год. Их принятие находится на разной стадии. В Алтайском крае, Томской и Иркутской областях основной финансовый документ субъекта федерации уже принят в первом чтении. Аналогичная процедура запланирована в госсобрании — эл курултае Республики Алтай 13 ноября, в законодательном собрании Красноярского края — 20 ноября. 11 ноября началось рассмотрение бюджета в комитетах новосибирского заксобрания. 12 ноября к такой работе приступили в парламенте Омской области. В начале следующей недели публичные слушания по бюджету пройдут в Республике Хакасия и Кемеровской области, в ее конце — в Республике Тыва.

По подсчетам «Ъ-Сибирь», суммарный дефицит региональных бюджетов составляет 185,79 млрд руб. Это на 10,2 млрд руб. больше, чем в первоначальных редакциях сибирских бюджетов 2025 года, принятых региональными парламентами в конце 2024-го.

Как писал «Ъ», на формирование бюджета 2026 года оказывают влияние непростые внешние условия: сохранение санкций, фактически не растущий импорт, слабое увеличение экспорта, незначительное повышение прогнозной цены российской нефти и охлаждение экономики при высокой ключевой ставке.

Большая часть этого общего объема сибирского дефицита приходится на Красноярский край (75,1 млрд руб.), Новосибирскую область (44,29 млрд руб.), Иркутскую область (24,9 млрд руб.), Кемеровскую область (16,91 млрд руб.) и Алтайский край (14 млрд руб.). Но, по сравнению с 2025 годом дефицит заметно вырос и у других регионов. Так, бюджет Омской области на 2025 год принимался с превышением расходов над доходами в 0,5 млрд руб., а дефицит 2026 года запланирован в размере 1,6 млрд руб. Вдвое — с 200 млн руб. до 400 млн руб. — вырос этот показатель в Республике Алтай.

Основными источниками финансирования дефицита являются остатки средств на начало года и казначейские инфраструктурные кредиты, говорится в сообщении правительства Красноярского края.

В октябре заксобрание края внесло поправки в бюджет 2025 года, увеличив его доходы на 17,8 млрд руб. и сократив дефицит сразу на 33 млрд руб. — до 50,8 млрд руб. Красноярский вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь тогда пояснил, что рост поступлений обеспечили, в первую очередь, высокие цены на золото и другие цветные металлы. В руководстве края считают, что налоговые и неналоговые доходы продолжат свой рост в 2026-м.

Власти регионов, не располагающие месторождениями дорожающего сырья, отмечают сложность ситуации и необходимость принятия дополнительных мер для сохранения финансовой устойчивости. «Он (губернатор Игорь Кобзев.— «Ъ») подчеркнул, что в Приангарье разработан антикризисный план. В рамках реализации его мероприятий в части повышения доходного потенциала будет проведена работа с крупнейшими налогоплательщиками и инвесторами. Что касается оптимизации расходов, то будут определены приоритетные направления, введен режим строгой финансовой дисциплины»,— говорится в сообщении иркутского заксобрания по итогам принятия областного бюджета в первом чтении.

Об экономии говорил и новосибирский вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко в ходе публичных слушаний по бюджету. Он сообщил о том, что областное правительство планирует изменить практику предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета. «Вычет работает у нас всего несколько лет. В первые годы он показывал хорошие результаты с точки зрения прироста налоговой отдачи… Но, начиная с 2024 года, ситуация стала проходить более сложно. По отдельным оценкам мы видим, что предприятия, которые воспользовались данной мерой поддержки, на самом деле не добавили, а убавили объем налоговых платежей в бюджет из-за сжатия прибыли»,— пояснил вице-премьер.

Кроме того, господин Голубенко считает целесообразным выяснить, почему 200 тыс. жителей Новосибирской области трудоспособного возраста являются неработающими.

По его мнению, государство вправе не обеспечивать обязательное медицинское страхование тех, кто сознательно отказался работать.

Новосибирская область планирует значительно увеличить внутренний государственный долг. Если в 2024 году этот показатель был равен 84,9 млрд руб., то по итогам 2025 года ожидается его рост до 132 млрд руб., 2026-го — до 174,9 млрд руб.

Как и в 2024-м, Томская область оказалась единственным сибирским регионом, принимающим бездефицитный бюджет будущего года. Впрочем, в 2025 году удержать эту планку не удается. По итогам января-октября регион получил лишь 71,8% запланированных доходов. В результате за 10 месяцев сложился дефицит в 10,1 млрд руб.

