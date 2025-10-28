Лавров: о продлении ДСНВ речи не идет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия все еще ждет ответа США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом он подчеркнул, что о продлении соглашения речи не идет, а для подписания нового требуется «принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях».

«Президент Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента Путина. Так что, собственно говоря, мы рассчитываем, что эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. «Администрация Трампа, надо отдать ей должное, выступает за диалог, считает, что это просто неотъемлемая обязанность держав, которые являются ядерными державами, тем более ведущими державами, такими как США и Россия»,— подчеркнул министр.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп заявил, что «это звучит как хорошая идея», но более подробного комментария не дал до сих пор.

Лусине Баласян