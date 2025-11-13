Удмуртия экспортировала более 7,5 тыс. тонн масла в Китай с начала года

6,2 тыс. т рапсового масла и более 1,3 тыс. т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

11 ноября специалисты управления проконтролировали отправку 14 партий льняного масла весом 320 т. Лабораторные экспертизы подтвердили отсутствие карантинных объектов и соответствие качества продукции требованиям Китая.

Напомним, Удмуртия экспортировала 22,9 тыс. куб. м. лесопродукции в КНР с начала 2025 года. Это на 23% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анастасия Лопатина