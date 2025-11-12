Из Удмуртии вывезли 22,9 тысячи кубометров лесопродукции в Китай с начала года

Удмуртия экспортировала 22,9 тыс. куб. м. лесопродукции в КНР с начала 2025 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 23% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

7 ноября специалисты управления проконтролировали отправку 43 куб. м. лесопродукции. В ходе досмотра они отобрали и направили образец для исследования в удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, Удмуртия увеличила экспорт березовой древесины в Китай на 12% в сравнении с прошлым годом.