Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Тампа-Бей Лайтнинг» он сделал четыре результативные передачи.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Рейнджерс». В составе победителей голевым пасом также отметился защитник Владислав Гавриков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 34 бросков.

Первой звездой прошедшего игрового дня признали словацкого защитника «Нью-Джерси Девилс» Шимона Немеца, который сделал хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхокс». Он также стал автором победной шайбы в овертайме, итоговый счет — 4:3. Результативной передачей отметился нападающий «Девилс» Арсений Грицюк.

Немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка, представляющий «Юта Маммот», признан третьей звездой. Он записал в свой актив гол и передачу. Ему ассистировал защитник Михаил Сергачев. «Юта» обыграла «Буффало Сейбрс» со счетом 5:2.

Кроме того, «Эдмонт Ойлерс» в овертайме одержал победу над «Филадельфия Флайерс» — 5:2. Единственную шайбу в составе проигравших забросил российский форвард Матвей Мичков. Он забил гол в третьем матче подряд.

Таисия Орлова