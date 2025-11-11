Выдача потребительских кредитов в Удмуртии сократилась на 4,6% в октябре

Удмуртия заняла 30-е место в стране по выдаче потребительских кредитов в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В республике было выдано 16,6 тыс. кредитов, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, по России в октябре было выдано 1,59 млн. потребительских кредитов, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году. Однако по сравнению с предыдущим месяцем число выданных кредитов увеличилось на 4,5%.

Напомним, рост отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в октябре составил 78,4%, увеличившись на 3,8 п. п. по сравнению с сентябрем.

Анастасия Лопатина