«Уралмостострой» взыскивает с мэрии Уфы 98 млн рублей за Зининский путепровод
Арбитражный суд Башкирии 15 декабря рассмотрит исковое заявление АО «Уралмостострой» к управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) о взыскании 98,4 млн руб. В сумму входит задолженность по контракту на строительство Зининского путепровода.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Строительство развязки между Нагаевским шоссе и трассой М-5 шло с июня 2021-го по декабрь 2023 года, стоимость составила около 1,3 млрд руб. Изначально работы должны были завершиться на несколько месяцев раньше, но открытие движения было отложено из-за смещения опор моста.
Дефекты привели к уголовному делу в отношении должностных лиц Управления госэкспертизы Башкирии, которые, по версии следствия, приняли разработанную с нарушениями проектную документацию (ее готовил государственный Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс», с марта 2020 года оно является ООО, подведомственным минземимуществу Башкирии).
«Уралдортранс» привлечен третьим лицом к разбирательствам между «Уралмостостроем» и УСРДИС.