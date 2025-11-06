Рэпера-иноагента Моргенштерна могут не пустить на собственный концерт в Литве

МИД Литвы направило официальное обращение МВД о включении российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Республику. Об этом сообщает LRT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Алишер Моргенштерн (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Рэпер Алишер Моргенштерн (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

24 октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к литовскому МИД с просьбой включить исполнителя в список нежелательных лиц. С таким предложением господин Бенкунскас выступил в преддверии концерта рэпера, который должен пройти в столице Литвы в ноябре.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к (Владимиру) Путину и которого по запросу СБУ Министерство культуры Украины включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности»,— написал в конце октября мэр Вильнюса в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Мэр также просил МИД оценить, не представляет ли организатор концерта — агентство Ready Events — угрозу «информационной безопасности».

Глава МИДа может попросить МВД о запрете въезда для иностранца, если есть основания полагать, что тот совершил преступления за границей. Окончательное решение остается за министром внутренних дел Литвы.

Последний раз Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) выступал в Вильнюсе в марте 2023 года. С 2021 года рэпер не живет в России.