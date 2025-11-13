Ушаков допустил встречу Путина и Трампа в Венгрии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще возможна, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Почему нет?» — ответил господин Ушаков на вопрос журналиста Александра Юнашева о возможности проведения саммита. Помощник российского президента при этом не уточнил сроки переговоров.
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора в октябре. Через несколько дней американский президент объявил об отмене переговоров. Позже он объяснил, что не увидел готовности России к завершению конфликта на Украине. Владимир Путин предположил, что американский президент имел в виду перенос встречи.