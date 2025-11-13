Чистая прибыль МТС выросла в шесть раз в III квартале после падения на 60%

Чистая прибыль ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) по МСФО в третьем квартале увеличилась в шесть раз. Показатель достиг 6 млрд руб., следует из отчетности МТС. За прошлый квартал чистая прибыль компании сократилась на 61,1%, до 2,8 млрд руб. В МТС объяснили такой результат устойчивой динамикой операционной прибыли до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) и «положительными результатами по финансовым инструментам».

OIBDA группы за отчетный период составила 71,8 млрд руб. Этот показатель больше прошлогоднего на 16,8%. OIBDA растет за счет доходов от услуг связи, рекламы и медиа, а также от оптимизации операционных расходов, сообщили в пресс-релизе. Выручка компании за третий квартал увеличилась на 18,5% в годовом выражении и достигла 213,8 млрд руб. Рост показателя объяснили увеличившимися доходами всех бизнес-направлений. Капитальные затраты МТС сократились на 5,3% год к году — до 31,8 млрд руб. Чистый долг компании на 30 сентября 2025 года составил 426,3 млрд руб.

Падение чистой прибыли во втором квартале в МТС связали с ростом процентных расходов и амортизационных отчислений. Согласно отчетности по МСФО крупнейших российских операторов связи, с которыми ознакомился «Ъ», у трех из четырех компаний чистая прибыль за первое полугодие значительно упала. У «МегаФона» она сократилась на 36,17%, до 17,1 млрд руб., у МТС — на 83,5%, до 7,6 млрд руб., у «Ростелекома» — на 50,7%, до 12,8 млрд руб.

