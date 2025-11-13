Рубио оценил продуктивность возможной встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон согласны, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести конкретные результаты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Политик подчеркнул, что рассчитывает на позитивный исход возможных переговоров, особенно в контексте урегулирования ситуации на Украине. «Мы бы хотели прекращения этой войны. Мы не можем продолжать встречи ради встреч»,— добавил госсекретарь после саммита глав МИДов стран G7 в Канаде (цитата по сайту Госдепартамента США).

Вторая личная встреча господ Путина и Трампа должна была состояться в Будапеште, однако позднее переговоры отменили. Главы двух государств сошлись во мнении, что время для нового саммита пока не пришло. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что американский президент отказался от переговоров из-за «подковерных докладов».