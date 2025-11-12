В Орловской области четыре частных дома пострадали из-за ночных атак БПЛА

Ночью над Орловской областью были уничтожены четыре беспилотника. При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По данным Минобороны, над регионом ликвидировали три беспилотника. Над другими регионами Черноземья дроны не сбивали. Всего над Россией, как сообщило ведомство, поразили 22 беспилотных летательных аппарата.

Прошлой ночью над РФ уничтожили 37 беспилотников, включая 11 над Черноземьем.

Мария Свиридова