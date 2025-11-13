В России появился ГОСТ площадок для выгула собак

Росстандарт утвердил ГОСТ площадок для выгула собак. Он включает требования к проектированию, оборудованию и содержанию территорий. С документом ознакомился «Ъ».

ГОСТ вступит в силу в 2026 году. Минимальная площадь площадки составляет 200 кв. м. Места для выгула должны быть ограждены декоративным забором высотой до 0,7 м или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. Также ГОСТ предусматривает зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.

«Из-за отсутствия единых правил площадки создавались стихийно, без учета типологии территорий, реальных сценариев использования и требований безопасности»,— сказали «Ъ» в Росстандарте. Необходимость принятия ГОСТа в агентстве объяснили ростом числа домашних собак в городах.

