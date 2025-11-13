Стандарты благоустройства добрались до собак

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула собак. В ГОСТе, который заработает в 2026 году, устанавливаются принципы проектирования и содержания игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Эксперты считают, что такие площадки должны быть не просто «резервацией для выгула собак», а «социально-культурным центром жизни» в городских микрорайонах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Об утверждении ГОСТа по благоустройству и строительству площадок, предназначенных для выгула и дрессировки собак, Росстандарт сообщил в среду, 12 ноября. Документ создавался фондом «Институт развития городов Республики Татарстан» при участии Российской кинологической федерации (РКФ), общественной организации «Кинология-XХI век» и проекта «Собакин город». ГОСТ Р 72372–2025 еще не опубликован, “Ъ” ознакомился с текстом.

Вступающий в силу с 1 апреля 2026 года стандарт содержит общие требования к проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками. В документе указывается, в частности, что к объектам инфраструктуры для владельцев собак относятся игровые и дрессировочные площадки, места для «гигиенического выгула» и маршруты для прогулки. Для каждого из них обозначены конкретные параметры, в том числе требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак. Так, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 кв. м, места для выгула должны быть огорожены декоративным забором высотой до 0,7 м или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. Для обеспечения санитарных норм ГОСТ предусматривает зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.

Необходимость разработки стандарта вызвана ростом числа домашних собак в городах, пояснили “Ъ” в Росстандарте: количество животных, по оценкам ведомства, варьируется от 22 млн до 25,5 млн особей. «Из-за отсутствия единых правил площадки создавались стихийно, без учета типологии территорий, реальных сценариев использования и требований безопасности»,— пояснили в агентстве. В результате использовалось различное травмоопасное оборудование, нарушалось санитарное состояние дворов, возникали конфликты между собаководами и жителями.

ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах (например, в муниципальных правилах благоустройства) или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным. Стандарт пригодится органам местного самоуправления, проектировщикам и архитекторам, застройщикам, управляющим компаниям и ТСЖ, а также кинологическим и экспертным организациям, полагают в Росстандарте.

«Самый эффективный путь организации прогулок собак в городе — это сочетание нескольких специальных зон: мест для гигиенического выгула, специальных огороженных территорий для активного отдыха владельцев с собаками и дрессировочных площадок большой площади под управлением оператора, где владельцы занимаются с питомцем под руководством инструкторов»,— говорят в РКФ. В организации уверены, что современные площадки должны быть «скорее социально-культурным центром жизни микрорайона, чем резервацией для выгула собак». Именно поэтому возникла необходимость, чтобы новые требования для площадок учитывали как «потребности собак для активного времяпрепровождения, так и потребности их владельцев в культурном отдыхе», отмечают в РКФ.

До появления ГОСТа нормативов для организации площадок для выгула практически не было, рассказала “Ъ” куратор проекта «Дог-френдли Татарстан», член альянса «Благополучие животных» Дарья Раек. Эксперт отмечает, что основная проблема существующих площадок в том, что они «чаще всего плохо выглядят». «Убранная в самый дальний угол парка небольшая площадка с высоким зеленым забором создает ощущение изоляции,— поясняет эксперт.— У людей без собак чувство, что за забором что-то опасное. А владельцу, чтобы добраться до нее, нужно пройти через все спортивные и детские площадки». ГОСТ, по ее словам, решает эту проблему, так как устанавливает разные требования для разных видов зон. Эксперт считает, что создатели документа провели «глубинную аналитическую работу».

Основатель кинологического центра DogSelf Виталий Никифоров подчеркивает, что сегодня остро ощущается нехватка площадок для выгула и дрессировки собак, особенно за пределами столицы. «Правила для зоовладельцев ужесточаются, и по-хорошему нас всех должны штрафовать за выгул собак у дома, даже за выбрасывание в обычные помойки пакетиков с гигиеническими отходами,— говорит он.— При этом внятной альтернативы, где нам это делать, нет».

Полина Ячменникова