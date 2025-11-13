На пяти птицеводческих предприятиях Свердловской области найдены нарушения

С 1 октября по 12 ноября в Свердловской области Россельхознадзор проверил 11 птицеводческих предприятий. На пяти из них выявили нарушения ветеринарных правил, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проблемы были зафиксированы на семи площадках этих предприятий. Дезинфекционные барьеры на въезде не были заполнены нужными растворами, не замерзающими при температуре ниже 0°. Транспорт, въезжающий и выезжающий с территории, не обрабатывался — из-за этого был повышен риск заноса и распространения инфекций. Кроме того, целостность ограждений была нарушена — бездомные и дикие животные могли проникнуть на территорию предприятий. Вблизи хозяйств гнездились синантропные птицы, являющиеся потенциальными разносчиками серьезных заболеваний.

Россельхознадзор вынес предостережения предприятиям, потребовав устранить все нарушения.

Напомним, в Тюменской области птицефабрика «Пышминская» ввела карантин и перевела сотрудников на вахтовый метод работы из-за вспышки инфекционного заболевания птиц. На предприятии пройдет убой птиц с последующим сжиганием.

Ирина Пичурина