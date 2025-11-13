Вновь объявлен тендер на ремонт моста через Томь в Новокузнецке за 410 млн руб.

Администрация Новокузнецка повторно объявила аукцион на выполнение капитального ремонта моста через реку Томь в Заводском районе. Стартовая цена контракта осталась без изменений — 409,7 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета Кемеровской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, срок сдачи работ установлен до 10 октября 2027 года. Гарантия качества предусмотрена для моста сроком на восемь лет, дорожной разметки — на один год, на нижний и верхний слой покрытия — на пять лет.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий аукцион на проведение капремонта моста был объявлен в октябре этого года, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок.

Первый контракт на капремонт объекта стоимостью 354,3 млн руб. был заключен в апреле 2023 года с новосибирским ООО «Специальное и транспортное строительство». В январе 2025-го прокуратура Кузбасса подала иск в суд по этому контракту. В июле арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с компании 69 млн руб. При этом, согласно материала дела, работы по договору организация выполнила на сумму в 125,1 млн руб.

Александра Стрелкова