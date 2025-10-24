Мэрия Новокузнецка заказала повторный капремонт моста через Томь

Администрация Новокузнецка объявила аукцион на выполнение капитального ремонта моста через реку Томь в Заводском районе по стартовой цене 409,76 млн руб. Подведение итогов торгов назначено на 31 октября. Как следует из аукционной документации, работы на мосту протяженностью 486,4 м должны быть выполнены до 10 октября 2027 года. Первые 100 млн руб. оплаты исполнитель получит до 1 ноября 2026 года, остальную сумму — до 10 октября 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первый контракт на капремонт моста стоимостью 354,3 млн руб. был заключен в апреле 2023 года с новосибирским ООО «Специальное и транспортное строительство». Заказчиком выступило управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка. В январе этого года прокуратура Кемеровской области оспорила в арбитражном суде дополнительные соглашения к этому и другому (на ремонт тоннеля в Новоильинском районе Новокузнецка) контракту с подрядчиком.

Арбитражный суд Кемеровской области в июле этого года удовлетворил иски прокуратуры и взыскал с ответчика 69 млн руб. по контракту на ремонт моста. При этом, как следует из материалов дела, по этому контракту выполнено работ на 125,1 млн руб. В карточке контракта нет сведений о его расторжении.

Игорь Лавренков, Кемерово