Подрядчик из Донецка не смог взыскать 53 млн рублей с челябинских дорожников

Арбитражный суд Челябинской области отказал донецкому ООО «Облдорремстрой» во взыскании задолженности в сумме 53 млн руб. с ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ, Челябинск). Решение принято 12 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривалось с апреля 2024 года. В качестве третьих лиц в нем участвовали министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ОГКУ «Челябинскавтодор».Согласно материалам дела, в мае 2023 года «Облдорремстрой» и УСГ заключили договор подряда на выполнение работ по восстановлению объектов улично-дорожной сети в городе Ясиноватая ДНР. Истец просил суд взыскать долга за выполненные, но неоплаченные работы.

По инициативе УСГ суд назначал экспертизу, которая должна была ответить на вопрос — соответствует ли качество выполненного подрядчиком ремонта нескольких улиц условиям договора, а также стандартам и требованиям, предъявляемым к такого вида работам.

ООО «Урал-сервис-групп» — крупный дорожный подрядчик в Челябинской области. По мнению регионального УФНС России, компания аффилирована с бывшим дорожным монополистом АО «Южуралмост». Последний по заявлению УСГ был признан банкротом в 2023 году. Бывший директор «Урал-сервис-групп» и «Южуралмоста» Александр Зырянов является одним из обвиняемых по уголовному делу о растрате бюджетных средств при исполнении дорожных контрактов в Челябинской области. Также по делу проходят действующий и бывший министры дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик соответственно и еще семь человек.