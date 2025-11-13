Обманувшего восемь девушек на 10 млн рублей будут судить в Кузбассе

Следственный комитет России по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 27-летнего местного жителя. В результате его преступных действий восемь девушек лишились в общей сложности свыше 10 млн руб., рассказали в правоохранительном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, фигурант дела в период с октября 2022-го по октябрь 2024 года знакомился с девушками в интернете и, под предлогом необходимости развития бизнеса, оплаты налогов, лечения близких родственников или приобретения дорогостоящего имущества, побуждал их к оформлению кредитов и перечислению ему крупных сумм, передаче мобильных устройств и транспортных средств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе правоохранители пресекли деятельность группы телефонных мошенников. Работу абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций для совершения дистанционного мошенничества обеспечивал уроженец Новосибирской области.

Михаил Кичанов