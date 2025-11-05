Группу телефонных мошенников выявили в Кузбассе

Кемеровские силовики пресекли деятельность группы телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, в преступную организацию входил 27-летний уроженец Новосибирской области. Он обеспечивал работу абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций для совершения дистанционного мошенничества.

В октябре 2025 года новосибирец арендовал в Новокузнецке три квартиры, где под контролем пока неизвестных лиц установил и настроил SIM-боксы, объединяющие десятки SIM-карт под единым управлением, занимался их администрированием. Также он отвечал за конспирацию, спрятав оборудование и создав видимость проживания в арендованном жилье.

Илья Николаев