Цены на авто в РФ установили исторический рекорд из-за грядущего повышения утильсбора

Новые и подержанные автомобили рекордно подорожали из-за ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора. В октябре цены на новые легковые машины увеличились на 35%. Последний раз такой показатель фиксировали в ноябре 2024 года. Опрошенные «Ъ» дилеры считают, что до конца года авто могут подорожать еще на 3–4%.

За год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8%, сообщили в «Автостате». Относительно сентября стоимость авто выросла на 2,2% и достигла 3,43 млн руб. Средняя цена на легковые автомобили с пробегом также увеличилась до рекордных показателей — 1,23 млн руб. Это на 2,5% больше, чем месяцем ранее, и на 3% выше уровня октября прошлого года.

«Утильсбор прямо влияет на цену автомобиля, так как формирует его стоимость для импортера и для потребителя»,— сказал «Ъ» директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев. По мнению экспертов, плавный рост цен на авто продолжится до конца года, несмотря на грядущие праздничные акции и предложения от дилеров. При этом руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников не исключает, что некоторые модели, напротив, подешевеют. Так дилеры смогут ускорить продажи машин текущего года и сократить остатки.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Утильсбор цен».