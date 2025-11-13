Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени Александру Косинову, следует из распоряжения «О поощрении» на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Косинов, работающий в городской поликлинике №3, заслужил благодарность за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, летом президент присвоил двум тюменцам почетные звания за профессиональные заслуги и добросовестную работу — главврачу Областной клинической психиатрической больницы Евгению Родяшину и директору филиала АО «Мостострой-11» Леониду Губко.

Ирина Пичурина