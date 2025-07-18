Путин отметил почетными званиями двух тюменцев
Президент России Владимир Путин присвоил двум тюменцам почетные звания за профессиональные заслуги и добросовестную работу, передает информационный центр правительства Тюменской области.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награда была вручена за его вклад в здравоохранение и длительный труд.
Директор филиала АО «Мостострой-11» Леонид Губко удостоен звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» за его вклад в сферу строительства и длительную работу в отрасли.
Напомним, в прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о награждении трех жителей Тюменской области — главврачей Альберта Суфианова и Рафиса Ахметьянова, а также тренера Максима Кугаевского.