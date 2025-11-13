ТАСС: бывший замминистра обороны Попов хранил дома раритетный «Маузер»

Бывший замминистра обороны, генерал Павел Попов, обвиняемый в хищении средств парка «Патриот», взяточничестве и других преступлениях, хранил у себя дома раритетный пистолет «Маузер» и несколько единиц другого боевого и охотничьего оружия. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела Попова, на некоторые из видов оружия отсутствовало разрешение.

В частности, лицензии не было на охотничье нарезное ружье «Вепрь», которое, по пояснению Попова, ему подарил бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин. У генерала также нашли пистолет ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие.

На этой неделе 235-й гарнизонный военный суд приступил в закрытом режиме к рассмотрению уголовного дела Павла Попова.

Подробности — в материале Ъ «Генералу армии сидеть разрешили».

Влад Никифоров