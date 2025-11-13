Сийярто: пора перестать отправлять деньги европейских народов на Украину

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансовую помощь коррумпированным властям Украины. Он призвал «перестать отправлять деньги европейских народов на Украину» и заверил, что пока у власти в Венгрии нынешнее правительство, венгерский народ может быть уверен, что его деньги туда не идут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

«На Украине буйствует коррупция, не удивительно, что никто не видел точного отчета о тратах денег, полученных от ЕС... А тем временем, чего хочет Брюссель? Отправляйте больше денег Украине, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно разоблачили крупную коррупционную сеть»,— написал дипломат в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поводом к заявлению, вероятно, послужила начавшаяся на днях на Украине операция НАБУ по выявлению коррупционных схем в энергетике. В ходе обысков у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в офисе компании «Энергоатом» изъяты сумки с валютой. Установлено, что выведенные из энергетики средства были легализованы через офис в центре Киева. Также обыскали жилье беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского.

Эрнест Филипповский