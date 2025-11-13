В Иркутске возбуждено уголовное дело из-за крупной майнинговой фермы

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при потреблении электроэнергии. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства, этому предшествовал подсчет ущерба от работы крупной майнинговой фермы, которую обнаружили в октябре при обыске на производственной базе в Иркутске. Тогда было изъято 1257 единиц оборудования.

По версии следствия, в период с июля по октябрь 2025 года к электросетям было подключено 404 устройства для добычи криптовалюты общей мощностью 1300 кВт. При этом оплата электроэнергии проводилась по заниженной стоимости «в нарушение условий осуществления коммерческой деятельности». Ущерб энергоснабжающей организации оценивается в 8,9 млн руб.

Нелегальная майнинговая деятельность в России, по оценкам ФАС, напрямую влияет на рост объемов перекрестного субсидирования, который сейчас оценивается в 340 млрд руб. Для почти двукратного снижения этого показателя в ближайшие годы надзорное ведомство предлагает меры по снижению социальной нормы потребления электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разворот на "перекрестке"».

Влад Никифоров