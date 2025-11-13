Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Главы МИД стран G7 призвали Россию и Украину достичь немедленного прекращения огня. Заявление сделано по итогам встречи министров иностранных дел стран–участниц в Канаде.

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров,— следует из совместного заявления.— Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой».

Страны «Группы семи» договорились усилить экономическое давление на Россию и изучить возможные меры «в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные действия России». О каких именно странах идет речь, в документе не уточняется.

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония.