МЧС проведет тренировки с вертолетами в Екатеринбурге 13 ноября

Сотрудники МЧС проведут тренировочные занятия утром 13 ноября в районе улицы Машинной в Екатеринбурге, сообщили в МЧС по Свердловской области. В рамках тренировок будет задействована авиация.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Специалисты МЧС России просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,— сказано в сообщении.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября в Екатеринбурге прошли антитеррористические учения. В ККТ «Космос» правоохранительные органы и экстренные службы отработали сценарии по пресечению и ликвидации последствий террористического акта.

Ирина Пичурина

