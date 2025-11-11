Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге на базе ККТ «Космос» проведут антитеррористическое учение

В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 ноября пройдут антитеррористические учения в ККТ «Космос», сообщили в мэрии. Мероприятие, организованное оперативным штабом Свердловской области, начнется в полночь и продлится до 7 утра.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Фото: Администрация Екатеринбурга

В ходе учений правоохранительные органы и экстренные службы отработают сценарии по пресечению и ликвидации последствий террористического акта.В связи с этим будут введены временные ограничения на передвижение граждан и транспорта в районе улиц Первомайская, Карла Либкнехта и Николая Никонова, а также вдоль береговой линии городского пруда.

Жителей и гостей Екатеринбурга призвали отнестись с пониманием к мероприятиям и заранее планировать свои маршруты. Граждан просят соблюдать указания правоохранительных органов и оказывать им содействие.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все