Омское правительство обратилось в КС по вопросу штрафов для чиновников

Правительство Омской области обратилось в Конституционный суд РФ, чтобы проверить на соответствие Конституции новую редакцию ст. 24.5 КоАП. Согласно документу, местные власти освобождаются от административной ответственности в случае неисполнения обязанностей, если переданные им полномочия не сопровождались достаточным финансированием, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В запросе говорится, что судебная практика допускает «вариативное и непредсказуемое» толкование относительно «содержания и достаточности» таких мер. Обращение омских властей в КС поступило после того, как минимущество региона оштрафовали на 30 тыс. руб. за неисполнение постановления суда об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дело об административном правонарушении было заведено в 2014 году, решение было вынесено в 2019-м.

Согласно позиции министерства, оно сделало все необходимое для исполнения решения суда: каждый год направляло в областное правительство предложения по увеличению бюджетных ассигнований. Несмотря на это суд постановил, что этих действий было недостаточно для освобождения сотрудников областного минимущества от ответственности. В июле этого года Верховный суд РФ вынес решение, по которому обращения главы региона к федеральным властям с просьбой увеличить объем финансирования не являются подтверждением того, что областное минимущество приняло достаточно мер к исполнению конкретного решения суда.

Соответствующие правки в КоАП были внесены в 2024 году правительством по поручению президента. В июле 2025-го КС приступил к проверке этих изменений по запросу Костромского облсуда. Речь тогда шла о полномочиях по обеспечению жильем детей-сирот, переданных властями субъекта на местный уровень.

Александра Стрелкова