Поступление и наказание

Конституционный суд (КС) по запросу правительства Омской области проверит статью Кодекса об административных правонарушениях, которая запрещает наказывать местные власти за неисполнение полномочий, если они не были должным образом профинансированы. Эта норма появилась только в прошлом году, но КС уже второй раз берется за ее проверку. На самом деле проблема в том, что пределы всех социальных прав и гарантий упираются в финансовые возможности государства, говорит эксперт, а если нет денег — то и права фактически нет.

Правительство Омской области попросило КС проверить на соответствие Конституции новую редакцию ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте суда. Она предусматривает возможность освобождения местных властей от административной ответственности за неисполнение обязанностей в случае, если переданные им полномочия не сопровождались достаточным финансированием. Чиновникам непонятно, что именно они должны делать, чтобы избежать наказания, а это нарушает конституционный принцип формальной определенности закона. Ну а судебная практика противоречива и допускает «вариативное и непредсказуемое» толкование относительно «содержания и достаточности» таких мер, говорится в запросе.

Поводом для обращения в КС стал штраф в 30 тыс. руб., наложенный на министерство имущественных отношений Омской области за неисполнение судебного решения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение было вынесено в 2019 году, а само дело об административном правонарушении возбуждено в 2014-м. Региональный Минфин доказывал, что сделал все от него зависящее, то есть ежегодно направлял в областное правительство предложения по увеличению бюджетных ассигнований. Однако суды пришли к выводу, что этого недостаточно для того, чтобы освободить чиновников от ответственности. В июле 2025 года Верховный суд заключил, что направление губернатором просьб к федеральным властям об увеличении объема финансирования также не свидетельствует о том, что областное минимущество принимало достаточные меры к исполнению конкретного решения суда.

Между тем, отмечают в правительстве Омской области, спорная статья требует от органа госвласти субъекта совершения сугубо формального действия — направления предложения о выделении средств на реализацию соответствующих полномочий. Однако непонятно, необходимо ли направлять такое предложение в отношении каждого ребенка-сироты, какова периодичность этих предложений, кто должен с ними обращаться и куда именно. Такая неопределенность ведет к противоречиям в судебных интерпретациях закона, жалуются заявители.

Напомним, что поправки в КоАП об ограничении ответственности муниципальных органов были внесены в 2024 году правительством по поручению президента, изданному по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления. И еще в ходе обсуждения законопроекта у депутатов были сомнения относительно эффективности такого нововведения. А уже в июле 2025-го их проверкой занялся КС, которому по запросу Костромского облсуда пришлось разъяснять, в каких случаях муниципальные власти нельзя наказывать за неисполнительность (см. “Ъ” от 18 июля). Речь тогда шла о полномочиях по обеспечению жильем детей-сирот, переданных властями субъекта на местный уровень. На этот раз аналогичный вопрос поставили уже региональные власти.

КС столкнулся с концептуальной проблемой: она заключается в том, что пределы всех социальных прав и гарантий упираются в финансовые возможности государства, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Если у государства банально нет денег, то и права фактически нет, и это касается не только права на жилье, но и любых других социальных гарантий. По сути, запрос сводится к тому, что у субъекта нет денег на реализацию льготы, а штрафы проблему только усугубляют, рассуждает эксперт. Эта ситуация обозначилась, когда КС рассматривал запрос костромского суда по делу муниципальных властей, теперь она просто вышла на региональный уровень, отмечает господин Брикульский.

Анастасия Корня