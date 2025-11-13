Страны G7 осудили ядерную программу КНДР

Главы МИД стран «Группы семи» (G7) приняли коммюнике, в котором потребовали полной денуклеаризации Корейского полуострова. В тексте документа говорится о «решительном» осуждении ядерной и баллистической ракетных программ КНДР в связи с недавними испытаниями северокорейских ракет.

G7 в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН подтвердила «приверженность полной денуклеаризации КНДР». Также в заявлении выражена обеспокоенность якобы практикуемыми КНДР хищениями криптовалют и содержится призыв «оперативно урегулировать проблему киберхищений».

Эрнест Филипповский