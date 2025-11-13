Новосибирские волейболисты продолжают идти без поражений в российской Суперлиге

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали шестую подряд победу на старте российской Суперлиги сезона 2025/2026. 12 ноября на своей площадке они обыграли белгородское «Белогорье».

Самым напряженным оказался первый сет, точку в котором точным ударом поставил доигровщик новосибирцев Омар Курбанов. Итоговый счет — 3:0 (26:24, 25:18, 25:19). По данным сайта «Локомотива», самым результативным игроком в команде стал диагональный Раджаб, принесший 13 очков.

В другом матче шестого тура сенсацию сотворил красноярский «Енисей», дома принимавший одного из лидеров — санкт-петербургский «Зенит». Хозяева уступили первые два сета, но затем выиграли три оставшихся: 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью победами и разницей сетов 18:1. Догнать его по итогам шестого тура может только «Зенит-Казань», если сегодня победит в гостях сургутский клуб «Газпром-Югра».

Валерий Лавский