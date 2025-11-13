В Свердловской области в среднем на человека приходится 10,88 литров алкоголя

В среднем в Свердловской области на одного человека приходится 10,88 литра чистого алкоголя в годовом исчислении, передают «Ведомости». Это больше, чем в среднем по стране — согласно статистике Росстата за январь-октябрь, среднероссийский показатель составляет 8,14 литра.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) наименее «пьющим» оказался Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) (7,24 литра), следом идет Тюменская область (8,75 литра), далее — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) (9,12 литра), Челябинская область (9,99 литра) и Курганская область (11,21 литра).

Лидерами по абсолютной величине потребляемого спиртного в России стали Ненецкий автономный округ (19,83 литра), Еврейская автономная область (15,02 литра) и Чукотский автономный округ (13,21 литра). Меньше всего алкоголь употребляют в регионах Кавказа.

Напомним, по объему розничных продаж пива в период с января по сентябрь Свердловская область заняла третье место в России — по этому показателю ее обогнали Московская область и Москва.

Ирина Пичурина