Рубио: европейские союзники не могут диктовать США как защищать нацбезопасность

Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД «Группы семи» (G7) в Канаде отверг критику со стороны некоторых коллег относительно законности американских ударов в Карибском бассейне. Он заявил, что европейские страны «не могут диктовать Вашингтону» как именно защищать национальную безопасность, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Рубио в ходе брифинга для прессы заявил, что «никто не поднимал с ним этот вопрос на встрече G7». Однако, по информации агентства, свою обеспокоенность в ходе встречи министров выразил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары «нарушают международное право». Кроме того, верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила Reuters, что подобные удары «могут быть оправданы только самообороной или резолюцией Совета Безопасности ООН».

Госсекретарь США также назвал «ложной историей» сообщения CNN о том, что власти Великобритании приостановили передачу США разведывательных данных, так как Лондон якобы не хочет быть причастным к действиям американских военнослужащих у побережья Венесуэлы и считает удары по этим судам незаконными.

Влад Никифоров