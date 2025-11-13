Си Цзиньпин: Китай и Испания могут совместно осваивать латиноамериканский рынок

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с находящимся в стране с государственным визитом королем Испании Филиппом VI. После встречи главы присутствовали при подписании десятка документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и образовательной сферах, сообщает «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Испании Филипп VI и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Maxim Shemetov / PoolВ / Reuters Король Испании Филипп VI и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Maxim Shemetov / PoolВ / Reuters

На встрече Си Цзиньпин призвал к укреплению практического сотрудничества стран, указав, что Китай готов импортировать больше испанской продукции, расширять взаимные инвестиции, а также раскрывать потенциал кооперации в новых секторах — таких как новые источники энергии, цифровая экономика и искусственный интеллект. Он пообещал, что Китай продлит безвизовый режим для испанских подданных. Также лидер КНР акцентировал внимание на том, что стороны могли бы «использовать взаимодополняемость своих преимуществ» для совместного освоения рынков третьих сторон, в частности — латиноамериканского.

Филипп VI отметил, что инвестиции китайских предприятий дают импульс экономическому росту и «зеленой трансформации» Испании. Испанская сторона желает укреплять сотрудничество в экономике, торговле, промышленности, науке, технике и «зеленой энергетике».

Первый за 18 лет визит испанского короля в КНР проходит 10—13 ноября. Помимо главы КНР монарх встречался с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи. Обсуждались вопросы развития отношений двух стран.

Эрнест Филипповский