В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине церемонию встречи короля Испании Филиппа VI, который находится в Китае с государственным визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Это первый за 18 лет визит испанского короля в КНР.

Фото: Maxim Shemetov / PoolВ / Reuters Король Испании Филипп VI (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Визит короля Испании Филиппа VI по приглашению Си Цзиньпина пройдет 10—13 ноября, сообщала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Во время поездки король встретится с главой Китая, а также премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи. Глава Испании собирается обсудить с китайскими политиками развитие отношений двух стран.

Эрнест Филипповский