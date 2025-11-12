Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Си Цзиньпин провел в Пекине церемонию встречи короля Испании Филиппа VI

В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине церемонию встречи короля Испании Филиппа VI, который находится в Китае с государственным визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Это первый за 18 лет визит испанского короля в КНР.

Фото: Maxim Shemetov / PoolВ  / Reuters

Визит короля Испании Филиппа VI по приглашению Си Цзиньпина пройдет 10—13 ноября, сообщала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Во время поездки король встретится с главой Китая, а также премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи. Глава Испании собирается обсудить с китайскими политиками развитие отношений двух стран.

Эрнест Филипповский

