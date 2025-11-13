Власти Югры планирует обновить четыре школы и детсад на федеральные средства

Совет федерации (СФ) РФ должен рекомендовать Министерству просвещения России включить четыре школы и детский сад Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в госпрограмму «Развитие образования» и провести капитальный ремонт объектов. С соответствующим предложением к членам комитета верхней палаты российского парламента по науке, образованию и культуре обратилась заместитель губернатора региона Елена Майер. «Потребность модернизации инфраструктуры школ и детских садов остается по-прежнему очень высокой. 44 объекта требуют капитального ремонта, большая часть из которых расположена в опорных населенных пунктах»,— добавила она.

По словам госпожи Майер, средства планируется направить на ремонт школы №6 в Нижневартовске на 600 школьников (здание построено в 1973 году, степень его износа 52%), школы №12 в Урае на 592 ученика (1976 год; 16%), школы №6 в Радужном на 586 школьников (1983 год; 43%), школы №1 в поселке Солнечный (1987 год; 30%) и детского сада «Снегурочка» в Югорске на 243 воспитанника (1973 год; 42%).

Директор департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Сергей Пермяков пояснил, что ведомство уже распределило траты на 2026 и 2027 годы. «Теперь у нас следующие отборы будут проводиться уже на 2028 год. Примерно летом 2026 года мы будем проводить очередной отбор, к этому моменту коллегам нужно подготовить все комплекты документов, по всем объектам получить заключение экспертизы и прийти к нам со своими заявками. Мы их отработаем и включим в программу»,— заверил чиновник.

Господин Пермяков добавил, что после 2028-2030 года объем финансирования национального проекта должен «существенно увеличиться». «У коллег есть гораздо больше шансов на то, чтобы получить не только те объекты, но и другие. Необходимо подготовить все объекты, которые нуждаются в ремонте и во вхождении в программу, не ограничиваясь только пятью. Это касается не только школ, но и детских садов, и колледжей»,— сказал он.

Заседание комитета прошло в рамках дней ХМАО в СФ 10-12 ноября. Делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

