Конгресс США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства. За документ, который позволит остановить шатдаун, проголосовали 222 конгрессмена, против — 209. В Белом доме объявили, что президент Дональд Трамп собирается его подписать в 21:45 по времени Вашингтона (5:45 мск).

Шатдаун правительства США продолжается 43-й день. Все это время госслужащие оставались без заработной платы, а часть из них была уволена. В стране ежедневно отменяли больше тысячи авиарейсов, малоимущим не выдавали продовольственные талоны. Документ, который одобрили сегодня в Конгрессе, продлевает финансирование работы правительства до 30 января включительно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демократы проявили открытость».