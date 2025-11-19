С началом 2026 года ОАО РЖД запускает новый этап развития технологий квантовых коммуникаций в России: они выводятся на стадию коммерциализации. На основе созданной РЖД квантовой магистральной сети начнется оказание услуг внешним абонентам с привлечением интеграторов. Почему развитие квантовых коммуникаций — стратегический приоритет России, зачем координацию этого направления поручили железнодорожникам и кто будет их первыми клиентами, рассказал начальник Департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм.

Артур Глейм, начальник Департамента квантовых коммуникаций РЖД

Фото: Предоставлено «Медиа-Сервис»

— Почему развитие квантовых коммуникаций — один из стратегических приоритетов нашей страны?

— Критическая важность технологического суверенитета в этой сфере обусловлена прежде всего вопросами безопасности. Во всем мире наблюдаются быстрый рост вычислительных возможностей, проникновение цифровой среды во все сферы человеческой жизни, а значит, растут требования к защите хранения и передачи огромных объемов информации.

Чем больше сведений переносится в цифровую среду, чем шире внедряются технологии удаленного управления — беспилотным транспортом, электростанциями, медицинскими учреждениями, банковскими структурами, тем острее необходимость их защиты от киберугроз.

Квантовые коммуникации позволяют, во-первых, снизить влияние человеческого фактора. Во-вторых, квантовые коммуникации обеспечивают долговременную безопасность независимо от развития технологий, повышают устойчивость к перспективным угрозам. Учитывая активное развитие новых технологий в области вычислений и обработки данных, искусственного интеллекта, развитие квантовых коммуникаций приобретает стратегическое значение. Эта технология безопасности абсолютно фундаментальна, ее надежность обеспечена непреодолимостью самих законов природы. Ведь ни один злоумышленник не сможет нарушить законы природы, а значит, не сможет и взломать квантово защищенные каналы связи.

— Верно ли, что речь идет о создании в стране с нуля и развитии лидерства в абсолютно новой высокотехнологичной индустрии?

— Да, действительно. Сперва возможность создания технологии квантового распределения ключей для защиты каналов передачи данных была доказана теоретически, затем был найден путь практической реализации, а после началось создание инфраструктуры. За пять лет РЖД построила с нуля более 7 тыс. км магистральной квантовой сети с возможностью организации подключения к ней конечных абонентов.

То есть прежде всего мы решили базовые инфраструктурные задачи, фактически сделали эту технологию и сервис возможными. Теперь акцент смещается на внедрение и практическое применение. Прямо сейчас развитие отрасли выходит на новый уровень — необходимо представить квантовые коммуникации как сервис, то есть перейти от технологии к продукту, его масштабированию и вовлечению участников из разных отраслей. И мы видим, что заинтересованность со стороны бизнеса постепенно растет. Вопросы внедрения обсуждаются и на большом количестве общественных площадок. В частности, в РСПП создан Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий. Он будет играть важную роль в вопросах взаимодействия с бизнесом для внедрения новых высокотехнологичных продуктов и сервисов.

— Кто сегодня лидирует в развитии квантовых коммуникаций в мире? Присутствует ли здесь элемент технологической гонки (как в квантовых вычислениях), отстаем ли мы и насколько?

— Мы внимательно изучаем развитие квантовых коммуникаций в мире и наработки других стран. Совместно с компанией «Иннопрактика» с 2020 года на ежегодной основе выполняем работы по анализу международного рынка квантовых коммуникаций, мировых тенденций развития отрасли. Прямо сейчас Россия — один из лидеров и по протяженности квантовой сети, и по научным разработкам, и по внедрению технологии.

Этот год был объявлен ООН Годом квантовой науки и технологий, что показывает глобальный стратегический приоритет развития квантов. Лидеры G7 сформировали рабочую группу для выработки стандартов, оценки рисков и развития квантовых технологий в гражданской и оборонной сферах. Страны ЕС благодаря таким инициативам, как EuroQCI и «Квантовый интернет», создают полностью автономные и надежные инфраструктуры квантовой связи, которые будут защищать критически важные потоки данных, обеспечивать безопасность общественных коммуникаций и критически важных инфраструктур.

Но наиболее активное внедрение технологии мы видим в Китае, где уже более пяти лет эксплуатируется коммерческая сеть с квантовым распределением ключей (КРК), интегрированная с экспериментальной спутниковой сетью. В КНР построена магистраль квантовой связи протяженностью свыше 10 тыс. км, к квантово защищенной сети подключены 3 тыс. организаций банковского и госсектора.

— Почему задачу правительства России по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» поручили именно РЖД?

— Выбор был продиктован сразу несколькими факторами. Во-первых, сегодня компания — это не только перевозка грузов и пассажиров, подвижной состав и путевой комплекс. РЖД располагает одним из самых крупных в стране комплексов ИТ и связи, а это более 75 тыс. км волоконно-оптических линий, более 30 тыс. узлов сети передачи данных и разветвленная сеть информационно-вычислительных центров по всей стране. Компанией активно внедряются сквозные цифровые технологии, РЖД входит в перечень самых высокотехнологичных и быстро адаптирующихся к изменениям мировых компаний, занимает ведущие или сопоставимые позиции по большинству технологий. А еще РЖД — одна из самых крупных компаний—потребителей информационного трафика.

В этом ключе становится понятно, что компании необходимо защищать передаваемую информацию, чаще всего имеющую критическое значение для государства. Железнодорожный транспорт выступает драйвером экономики, прочным каркасом, объединяющим регионы нашей страны. От его стабильной работы зависят целые отрасли промышленности.

Квантово защищенные сети используются для защиты информационных систем РЖД уже сейчас. Также разрабатывается стационарная система формирования защищенных каналов связи между бортовыми устройствами беспилотного транспорта, в частности электропоездов «Ласточка». Использование технологий КРК в первую очередь позволит повысить безопасность движения, в том числе беспилотного, а также автоматизировать процесс обслуживания защищенной транспортной инфраструктуры.

— С чего пришлось начинать, когда РЖД только приступала к работе над правительственной задачей? Какие наработки уже существовали, а что в компании создали с нуля?

— Когда правительство России поручило компании развитие квантовых коммуникаций, определенный задел уже был: существовали отдельные технические решения, проводились лабораторные испытания, запускались пилотные проекты. Однако если говорить о создании полномасштабной промышленной квантовой сети, то эта работа была начата практически с нуля.

Основной задачей было облечь существовавший на тот момент научный фундамент и технические решения в форму конкретных проектов. Чтобы сформировать полную цепочку от идеи до конечного продукта, мы объединили всех игроков внутреннего рынка — от научных центров до операторов телекоммуникационных услуг. Сегодня в экосистеме квантовых коммуникаций скоординированно работают уже более 160 организаций.

Пройдя большой путь в решении масштабной и значимой задачи, можно точно сказать, что без командной работы мы бы ничего не достигли. Большой вклад в общий результат внесли Минцифры, регулятор отрасли, Минобрнауки, Российская академия наук, центры компетенций и все участники экосистемы.

— На каком этапе развитие квантовой сети: что уже готово и какие результаты оно приносит?

— Как я уже говорил, построено 7 тыс. км магистральной квантовой сети, она соединяет крупные города центральной части страны: Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Самару, Саратов, Челябинск, Екатеринбург. В режиме 24/7 функционирует Центр управления и мониторинга, а также линейные отделы эксплуатации в городах присутствия сети.

Географическая связанность территории страны квантовыми сетями будет обеспечена к 2030 году. Операторы связи смогут развивать региональные и локальные сети, оказывать услуги на основе квантовых коммуникаций широкому кругу клиентов по всей стране. Для этого также важно развитие не только критической информационной инфраструктуры, но и развитие абонентского сегмента. Необходимо обеспечить набор абонентских устройств для эффективного внедрения, обеспечить их широкую номенклатуру, чтобы собирать сети под любого заказчика.

Еще один приоритет технологического развития — космическое направление. Оно решает несколько задач: обеспечение связи на больших расстояниях и в труднодоступных регионах, создание защищенных каналов связи и, ключевое, обеспечение резервных каналов связи. Последнее существенно повышает отказоустойчивость наземной инфраструктуры.

Сейчас совместно с МГУ имени Ломоносова ведем масштабную работу по созданию спутниковой системы квантовой связи. Строим два наземных терминала — в Москве и Кисловодске, которые будут соединены через низкоорбитальный спутник в формате кубсат на 16 юнитов, оснащенный специальной аппаратурой для выработки квантовых ключей.

— Верно ли, что в РЖД приступают к коммерциализации технологии?

— Именно так. Уже сейчас созданные технические решения превращаются в новую индустрию с удобными сервисами. Перед нами стоит задача сформировать рынки, реализовать сервисную модель. Так, с 2026 года планируется начать оказывать услуги внешним абонентам с привлечением операторов связи.

Вместе с партнерами Центр технологий квантовых коммуникаций РЖД готовы предложить рынку ряд решений по обеспечению защиты каналов передачи данных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. Разработанная линейка шифраторов, применяемых при создании магистральной квантовой сети, охватывает широкий спектр задач: от защиты информационных сервисов отдельных предприятий до обеспечения безопасности высокоскоростных магистральных каналов передачи данных между центрами их обработки.

РЖД уже пилотирует технологии на действующих объектах информационной инфраструктуры. Так, с «Ростелекомом» реализован проект объединения центров обработки данных М9 в Москве и «Калининский» в городе Удомля Тверской области.

В июне 2025 года на ПМЭФ РЖД подписала соглашение с ВТБ и компанией Т1 о запуске пилотного проекта и создании прототипа программно-аппаратного комплекса «Квантовый криптоанклав». Эта высокозащищенная платформа нового поколения предназначена для конфиденциальной обработки данных и создания моделей машинного обучения в режиме полной анонимности.

Видим перспективы развития технологий квантовых коммуникаций в банковской и финансовой сферах. В рамках другого пилотного проекта через магистральную квантовую сеть РЖД планируем связать информационные системы структур государственных организаций и банков. В ходе такого пилота мы разработаем типовые требования и рекомендации по применению технологии квантовых коммуникаций в финансовом секторе.

В целом через пять лет видим формирование устойчивого рынка с услугами и сервисами квантовых коммуникаций. Базовое решение уже есть, прямо сейчас наша задача — не терять набранный темп, максимально продуктивно, эффективно и динамично обеспечивать внедрение.

— РЖД создает российскую квантовую сеть, а кто будет «провайдерами» квантовой связи для конечных потребителей?

— Согласно нашей модели коммерциализации квантовой связи, с рынком и конечными клиентами будут работать квалифицированные интеграторы и операторы, которые взаимодействуют с РЖД. Мы со своей стороны предложим новый сервис таким образом, чтобы его было удобно транслировать конечному потребителю. Эта модель обеспечит максимально большой охват, равные условия подключения к магистральной сети для всех операторов связи и предпосылки конкурентного развития.

Чем больше интеграторов сможет предлагать своим клиентам новую услугу, тем быстрее будет развиваться рынок. Сейчас работа ведется с крупными участниками отрасли, в частности с компаниями «Ростелеком», ГК «Солар», «Билайн», МТС, «ТрансТелеКом», Т1, «Софтлайн», «Ангара», «Оберон» и другими интеграторами.

Вместе с партнерами мы готовы обеспечить полную сервисную поддержку проекта: совместно с заказчиком выработать оптимальное техническое решение и подготовить необходимый пакет документов, организовать квантовую сеть с размещением и настройкой требуемого оборудования, осуществлять техническую поддержку и мониторинг сети.

Помимо предоставления услуги полного сопровождения проекта, позволяющей заказчику получить готовый продукт «под ключ» за фиксированную абонентскую плату, также возможно создание квантово защищенной сети на собственном оборудовании клиента.

Эксперты отрасли также готовы оказать необходимую поддержку в части выполнения требований регулятора по организации сети на стороне заказчика. В том числе в части оборудования категорийных помещений, организации системы мониторинга и обучения технического персонала.

— Требует ли внедрение квантовых коммуникаций развития нормативно-правовой базы?

— Существующая нормативная база позволяет уже сейчас внедрять квантовые коммуникации, но, безусловно, она требует своего развития. И в этом направлении сделаны значительные шаги. Ведущие игроки отрасли совместно с регулятором формируют отраслевые стандарты и другие системообразующие документы, необходимые для комплексного развития рынка. При поддержке Министерства цифрового развития подготовлена и утверждена правительством РФ Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций в Российской Федерации до 2030 года. Она носит стратегический характер и закрепляет основные направления будущего регулирования отрасли.

Утверждены шесть предварительных национальных стандартов и три рекомендации по стандартизации. Таким образом, сформированы единые требования к оборудованию, что позволит обеспечить конкурентоспособность и качество продукции, а также повысить экономическую эффективность внедрения технологии. Кроме того, в 2024 году Россия вошла в состав международного технического комитета по квантовым технологиям.

Для полноценного развития рынка и практического внедрения технологии нам еще предстоит большая работа. Председателем правительства утверждена концепция развития нормативного регулирования для внедрения квантовых коммуникаций. Она касается и большого количества смежных вопросов, которые становятся актуальными с появлением новых технологий. Когда эти процессы будут выстроены, поменяется модель потребления и возникнет новая рыночная ниша. Это, в свою очередь, разовьет новые технологии и услуги.

— Какие новые профессии появятся (или уже появились) с развитием индустрии квантовых коммуникаций?

— Компетенции в области квантовой коммуникации складываются из трех предметных областей, которые исторически были обособлены. Дело в том, что вузы готовили специалистов либо в области информационной безопасности, либо в области телекома, либо в области оптики и фотоники. Особенность квантовых коммуникаций в том, что специалист должен иметь квалификацию сразу во всех этих областях и понимать, как устроена связь между ними. И подготовка таких многопрофильных специалистов требует основательного подхода, ведь для новых специальностей нужны собственные образовательные программы. В этих целях для единства требований к формированию образовательных программ разработаны и утверждены два профессиональных стандарта.

— Как РЖД участвует в подготовке кадров для квантовых коммуникаций?

— РЖД совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти, образовательными организациями, работодателями, общественными объединениями выстроила системную работу по подготовке высококвалифицированных кадров. Совместно с Межведомственным аналитическим центром проведена работа по прогнозированию кадровых потребностей в отрасли до 2030 года. По нашим оценкам, это более 1,3 тыс. специалистов с высшим образованием и 7 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием, большая часть из которых будет задействована в эксплуатации. Значительный рост потребности в специалистах со средним профессиональным образованием связан с прогнозируемым ростом рынка сервисов и услуг, соответствующим расширением инфраструктуры.

Этот прогноз коррелирует с текущими и планируемыми темпами подготовки кадров в учебных заведениях. Программы высшего образования в области квантовых коммуникаций уже реализуются в 31 вузе, подготовлено более 700 выпускников. Отмечу, что по их количеству Россия обгоняет Германию, Японию, Южную Корею. С сентября 2025 года начата подготовка специалистов со средним профессиональным образованием.

Кроме того, специалисты со смежным образованием могут повысить свои компетенции, пройдя обучение по программам дополнительного профессионального образования. Часть таких программ реализуется образовательными организациями, учебными центрами и предназначена для широкого круга слушателей, а некоторые имеют определенную специфику и разработаны специально для сотрудников РЖД, занимающихся эксплуатацией магистральной квантовой сети и ее администрированием.

По мере взросления отрасли и практического внедрения технологии спектр требуемых навыков будет расширяться: будут нужны не только специалисты в области квантовых коммуникаций, но и специалисты по развитию бизнеса. Мы должны взрастить квалифицированного потребителя, это определяет дальнейший спрос. Это мощнейший механизм по дальнейшему продвижению и развитию технологии, ее практическому внедрению.

Беседовала Мария Грибова