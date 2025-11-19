Чемпион цифровой трансформации

Основу глобальной экономики уже в ближайшее десятилетие составит конкуренция цифровых экосистем, ядром которых станут многопрофильные холдинги. В ОАО РЖД к такому сценарию готовы: уже давно бизнес компании не только перевозки на огромные расстояния, но и покорение цифрового фронтира. Сегодня РЖД расширяет свою Стратегию цифровой трансформации. До конца декабря 2025-го совет директоров компании рассмотрит обновленный документ, который охватит срок до 2030 года. Это не просто смена дат в документе, а новый этап — цифровая инфраструктура становится неотъемлемой частью инфраструктуры железнодорожной.

Стратегические приоритеты

Стратегию цифровой трансформации РЖД выработала еще в 2019 году. С самого начала был заложен фундаментальный принцип: переход от разрозненных ИТ-решений к созданию единой экосистемы, охватывающей все ключевые направления деятельности: от управления мультимодальными перевозками и обслуживания пассажиров до эксплуатации подвижного состава и инфраструктуры.

Сегодня суммарный экономический эффект от Стратегии цифровой трансформации РЖД достигает порядка 60 млрд руб. Именно столько за шесть лет реализации стратегии принесли рост выручки, увеличение производительности труда и экономия издержек, достигнутые внедрением цифровых технологий.

Приоритетами обновленной Стратегии цифровой трансформации РЖД до 2030 года станут обеспечение информационной безопасности и завершение ключевых мероприятий по импортозамещению.

Всего в документе заложено порядка полутора сотен ключевых показателей эффективности (КПЭ), разделенных по трем блокам: эффективность цифровой трансформации, переход на отечественное ПО и радиоэлектронную продукцию.

КПЭ из первого блока отражают эффективность внедрения цифровых технологий, работы с данными, оценивают влияние цифровой трансформации на экономические показатели работы компании. КПЭ по переходу на отечественные решения отражают динамику этого перехода.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО РЖД: Как крупная госкомпания, ОАО РЖД обязано синхронизировать свое видение цифрового развития с государственными и отраслевыми задачами. В том числе выполнять требования по цифровой трансформации, определенные в директивах правительства России. Мы используем это обязательство как возможность адаптировать нашу цифровую стратегию к происходящим технологическим, экономическим изменениям и учесть уже накопленный опыт реализации проектов. Например, после актуализации документа в 2023 году добавили задачи по импортозамещению ПО и радиоэлектронной продукции, индикаторы по использованию технологий искусственного интеллекта. Сегодня работаем над очередным обновлением: расширяем прогнозный горизонт до 2030 года. Сейчас одинаково важно обеспечить технологический суверенитет — государство ожидает от нас измеримый вклад в спрос на российское ПО и радиоэлектронную продукцию — и получить эффекты от внедрения современных цифровых технологий. Найти баланс между этими группами показателей — непростая задача. Но это необходимо для выработки критериев выбора оптимальных решений.

Искусственный интеллект на железнодорожной службе

Снижать операционные затраты, повышать производительность труда и оптимизировать производственные процессы ОАО РЖД помогает активное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Широко известно, что в 2024 году на Московском центральном кольце появилась «Ласточка» с автоматическим ведением. Всего же на данный момент элементы ИИ используются в 38 автоматизированных системах транспортного гиганта. Наиболее перспективны в железнодорожном транспорте технологии распознавания и синтеза речи, компьютерного зрения, интеллектуальной поддержки принятия решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный состав «Ласточки»

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Беспилотный состав «Ласточки»

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Пример — технология интеллектуального коммерческого осмотра вагонов. Эта система в режиме реального времени создает 3D-модель каждого вагона и быстрее, чем человек, находит самые минимальные смещения груза или отклонения в его креплении. Решение существенно сокращает время обработки поездов. Уже при масштабировании системы всего на 33 пункта сети РЖД затраты на ее внедрение окупились двукратно. В настоящий момент технология применяется на 61 пункте сети.

Другой яркий пример — интеллектуальный помощник маневрового диспетчера. Это сервис, подсказывающий специалисту, в какой очередности подводить поезда к сортировочной горке. Внедрение сейчас на этапе прототипа, испытания которого показали: решение снижает среднее время простоя транзитного вагона на 20%. Это важный результат для повышения провозной и пропускной способности железных дорог.

Наконец, голосовые сервисы и умные чат-боты обрабатывают порядка 56% обращений клиентов и пользователей информационных систем, не только снижая нагрузку на персонал, но и сокращая время на ожидание ответов.

Важно, что железные дороги не просто потребитель, а настоящий драйвер развития цифровых технологий. Дело в том, что железнодорожный транспорт относится к отраслям, в которых для обеспечения большинства производственных процессов возможно использование систем только собственной разработки.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО РЖД: Не все имеющиеся на рынке системы отвечают требованиям РЖД по масштабу работы, безопасности, скорости или объемам операций. Поэтому большинство решений для РЖД разрабатывается под заказ. Если на рынке нет готового подходящего продукта, стараемся найти то, которое можно использовать как платформу, а потом доработать под свои нужды. Сегодня в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных уже включены 284 системы, права на которые принадлежат РЖД.

Билет в цифровую экосистему

Для миллионов пассажиров цифровая трансформация РЖД — это удобное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Сегодня оно установлено на 8 млн устройств пользователей, и это не просто мобильная касса, а многофункциональный помощник пассажира на всех этапах поездки.

Функциональность приложения выходит далеко за рамки операций с билетами. Пассажиры получают доступ к актуальной информации о фактическом движении поездов в режиме реального времени, могут проверить наличие мест, а также напрямую через приложение обратиться в центр содействия мобильности для организации помощи маломобильным гражданам на вокзале, а также при посадке в поезд.

«Онлайн-табло» доступно как на сайте, так и в мобильном приложении. Оно позволяет отслеживать расписание и движение поездов в реальном времени, а push-уведомления заранее сообщают номер поезда, платформу отправления и даже направление нумерации вагонов — с головы или хвоста состава.

Пассажиры могут оформлять в приложении дополнительные услуги: от питания в поезде до перевозки питомцев. Для последних создана расширенная система профилей — теперь можно указать не только вид животного, но и его описание, и даже кличку. Уже создано более 700 тыс. таких профилей. При выборе места в вагоне на схеме отображаются места, где будут ехать питомцы,— они выделены темно-серым цветом, что делает процесс выбора максимально прозрачным.

Отдельное внимание уделено защите интересов пассажиров. В РЖД создали и постоянно совершенствуют механизм блокировки недобросовестных пользователей, включая ботов и перекупщиков, которые искусственно создавали дефицит билетов на популярные направления. На сегодняшний день система заблокировала около 3,5 млн подозрительных запросов, поступавших от 35 тыс. ботов. Также пресечена деятельность ряда известных нелегальных сервисов по перепродаже.

Сервис «Лист ожидания» с функцией автовыкупа позволяет автоматически приобретать билеты на распроданные поезда: если кто-то вернул билет или к поезду добавился вагон, сервис автоматически предлагает оформить либо выкупает появившиеся места. В июле этого года РЖД добавила функцию автовыкупа, и теперь пассажиры, активировавшие опцию «Автоматическая оплата билетов», избавлены от необходимости отслеживать уведомления сервиса с предложением оплатить желанные билеты в течение двух часов. В автоматическом режиме выкупается 13–15% билетов на поезда дальнего следования из «Листа ожидания». Работа по расширению функционала «Листа ожидания» продолжается. Например, уже появилась возможность встать в «Лист ожидания», даже если в поезде есть некоторое количество свободных мест. Это позволит, в частности, воспользоваться ресурсом семье, которой нужно оформить целое купе, или пожилому человеку оставить заявку на нижнее место, если в продаже остались только верхние места. Сейчас ведется работа по дизайнерскому оформлению этого решения.

Билетный портал РЖД (ticket.rzd.ru) превратился в мультимодальную платформу, где ИИ может подобрать оптимальные маршруты с пересадками на другие виды транспорта вплоть до водных. Ежегодно портал обрабатывает свыше 1 млрд пользовательских сессий.

Николай Костенко, начальник департамента пассажирских перевозок: Наш главный приоритет — комфорт пассажира, и для этого РЖД развивает целую экосистему бронирования. Приведу несколько примеров из последних нововведений. Во многих поездах мы выделяем специальные купе для многодетных семей и пассажиров с детьми. При покупке билетов для удобства пользователя на схеме вагона такие купе отмечены специальным значком. За счет интеграции наших веб-систем с государственными информационными системами мы автоматизировали подтверждение большинства льгот, чтобы льготным категориям граждан федерального и регионального уровней было легче и быстрее приобретать билеты на наши поезда онлайн, без дополнительного похода в кассу.

Цифровое ядро пассажирских перевозок

РЖД реализуют масштабный проект по переходу на автоматизированную систему бронирования билетов и управления пассажирскими перевозками «Экспресс» нового поколения. Она автоматизирует широчайший спектр бизнес-процессов: от управления расписанием, маршрутами и периодичностью курсирования поездов, тарифами и дополнительными услугами до контроля за вагонами и местами. Она также интегрирована с кассовыми сетями, интернет-каналами продаж РЖД и системами посадки пассажиров по всей стране.

«Экспресс» нового поколения не просто билетная система. Она позволяет вести картотеки паспортов вагонов, планировать их ремонты, формировать составы и контролировать безопасный доступ вагонов на инфраструктуру. Ежедневно она обрабатывает более 47 млн запросов. Для каждого сценария обслуживания в реальном времени подбирает оптимальные варианты поездов, вагонов, свободных мест, а также рассчитывает стоимость с использованием динамической тарификации.

Николай Костенко, начальник департамента пассажирских перевозок: Над запуском системы «Экспресс» нового поколения мы работали почти пять лет. В результате получилась более динамичная и гибкая, полностью импортозамещенная система. Ее расширенный функционал позволит нам ускорить внедрение новых цифровых клиентских сервисов и в значительной степени быстрее реагировать на запросы пассажиров. Первые билеты начали продавать с декабря 2024 года, в 2025 году к системе подключили сбытовую сеть и постепенно начали перевод на новую систему ресурса мест перевозчиков. Далее планируется интеграция с системами бронирования стран СНГ, чтобы обеспечить бесперебойные межгосударственные перевозки. Ряд железнодорожных администраций уже проявил интерес к новому продукту РЖД, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Экосистема цифровых сервисов РЖД постоянно развивается и будет расширяться дальше, чтобы обеспечивать доступность оформления электронных билетов все большему количеству пользователей, соответствуя их пожеланиям и актуальным трендам. Например, учитывая растущую популярность мессенджера МАХ, мы планируем расширение каналов коммуникаций с нашими пассажирами и на этой платформе. В том числе рассматриваем возможность отправки с его помощью трансакционных и push-уведомлений о статусе поездки, развития отдельного канала в MAX как части пассажирских сервисов, а также использовать платформу чат-ботов в MAX для поддержки пассажиров и другие возможности. Уже создана рабочая группа с разработчиками мессенджера МАХ для выработки различных решений и дальнейшей интеграции с этой платформой.

Смарт-контракт на рельсах: технологии бесшовной логистики

Клиенты грузоперевозок — это те же люди, которые в повседневной жизни привыкли к удобным цифровым сервисам. Их ожидания сформированы эпохой интернет-торговли и мгновенных онлайн-трансакций. Поэтому одно из ключевых мест Стратегии цифровой трансформации РЖД — цифровизация всего жизненного циклa грузовой перевозки. Речь о создании бесшовного клиентского пути, об активном развитии мультимодальных перевозок и о глубокой интеграции своих сервисов в формирующуюся национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.

Контраст с «доцифровой» эпохой разителен: если раньше для оформления перевозки клиенту РЖД требовалось вручную заполнить более 85 ячеек только в 4 основных документах, то сегодня 89–90% контрагентов работают с компанией в электронном виде.

В центре цифровизации — восемь ключевых проектов, включая личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок «РЖД Груз» и интегрированную CRM-систему. «РЖД Груз» обеспечивает взаимодействие участников перевозочного процесса с применением электронной подписи (в сети Интернет) и позволяет в том числе планировать погрузку, заключать договоры, оформлять первичные и учетные документы, получать справочно-аналитическую информацию, а также с октября 2025 года — приписывать грузовые вагоны.

CRM-система в сфере грузовых перевозок аккумулирует массивы данных о клиентах и их взаимоотношениях, необходимых для управления продажами и сопровождения клиентов, а также обеспечивает управление клиентской удовлетворенностью. Фактически на базе CRM-системы формируется «озеро данных» структурированной информации из внешних и внутренних источников, которое обеспечивает применение технологий искусственного интеллекта для интеллектуального анализа данных, необходимого для прогнозирования работы и автоматизации процессов взаимодействия на всем пути клиента. Это позволяет реализовать индивидуальный подход к клиентам, обеспечивает скоординированную работу подразделений транспортного обслуживания и производственного блока, направленную на удовлетворение потребностей клиентов в перевозке грузов.

Созданная в РЖД цифровая инфраструктура в области транспортного обслуживания включает производственные и цифровые технологии, отражающие возможности железнодорожного транспорта в удовлетворении потребностей клиентов. Проекты цифровой трансформации — это новый виток эволюции цифровой инфраструктуры РЖД, которые совершенствуют и дополняют ее, создавая устойчивую среду для роста и инноваций.

Для обеспечения бесшовности грузоперевозок РЖД развивает платформу «Мультилог» — конструктор логистических цепочек, объединяющий перевозчиков и разные виды транспорта в общую систему. Дело в том, что при отправке груза клиент взаимодействует не только с перевозчиком, но и с собственником вагона, с перевозчиками других видов транспорта, наконец, с госструктурами. Чтобы перевозка не требовала дополнительного участия клиента при взаимодействии с другими сторонами, РЖД интегрирует свои системы с государственными, в которых содержатся оцифрованные сопроводительные документы.

Фундаментом архитектурных решений и методов передачи данных цифровой платформы мультимодальной логистики «Мультилог» стал практический опыт. Сквозные процессы мультимодальных перевозок и тестовое взаимодействие с операторами Государственной информационной системы электронных перевозочных документов РЖД отработала в пилотных испытаниях с Минтрансом России.

Таким образом, технологическая основа этого сервиса успешно сформирована, а ближайшая перспектива проекта связана с адаптацией к требованиям ФЗ №140-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». РЖД предстоит большая работа по доработке программного обеспечения, завершению процедуры включения в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и актуализации нормативной базы.

Важной инновацией для логистической отрасли в целом стало внедрение в РЖД смарт-контрактов на основе технологии блокчейн. Цифровые умные договоры служат гарантом доверительных отношений в создаваемой РЖД сервисной среде, автоматически фиксируя события на всем пути следования груза и подтверждая выполнение условий оказания услуг.

Смарт-контракт — договор между двумя и более сторонами об установлении прав и обязанностей, условия которого записываются в специализированной программной среде. Стороны принимают условия договора и договариваются о его автоматическом исполнении. Смарт-контракт самостоятельно отслеживает исполнение условий договора, какие нарушения допущены, принимает решение об исполнении договорных обязательств (без участия человека). Вся информация распределена по блокам каждого участника и не требует участия посредников, так как все условия исполняются автоматически.

В текущей версии сервиса реализован мониторинг исполнения договоров внутрироссийской перевозки, на подачу и уборку вагонов, оказание отдельных видов сопутствующих услуг. На протяжении всей транспортной цепи смарт-контракт фиксирует события и выполняет проверки, связанные с соблюдением нормативных и договорных обязательств.

Прямо сейчас в компании разрабатывают смарт-контракты для международных перевозок и смарт-контракт Единого договора на оказание транспортных услуг РЖД. Последний обеспечит договорное сопровождение всей транспортно-логистической деятельности компании в рамках норм цифрового права с безоговорочной достоверностью данных.

Еще один перспективный цифровой сервис — «РЖД Маркет», объединяющий покупателей и продавцов с интеграцией железнодорожной перевозки в сделку. На площадке зарегистрировано более 3,3 тыс. клиентов, а в ближайшее время появится функция «Кошелек» для круглосуточной оплаты.

Ольга Михайлова, заместитель начальника ЦФТО по стратегическому развитию: «Эффективность проектов цифровой трансформации мы оцениваем исходя из ожиданий клиентов, достижения показателей экономической эффективности, таких как изменение доходов и расходов от реализации проекта, и, конечно же, соответствия стратегическим целям РЖД. По каждому проекту формируются паспорта с детальным описанием, определением рисков, графиком реализации, а также разрабатываются методики оценки эффектов, где определены порядок и методология расчетов. За 2024 год фактический экономический эффект от реализуемых ЦФТО проектов в рамках Стратегии цифровой трансформации ОАО РЖД составил 8,7 млрд руб.».

Цифровизация инфраструктуры

Управление одной из крупнейших железнодорожных сетей мира протяженностью 86 тыс. км — сложнейшая задача. Одновременно по путям курсирует порядка 6 тыс. поездов, работа ведется в 11 часовых поясах, зачастую — в экстремальных климатических условиях. Без современных цифровых инструментов обеспечить безопасность и стабильность такого комплекса невозможно.

Стратегия цифровизации инфраструктуры РЖД включает три ключевых направления:

автоматизацию ручных операций;

прогнозирование отказов;

повышение эффективности планирования работ.

За последние два года специалисты получили новые инструменты для анализа диагностических данных — сегодня они в автоматическом режиме, без прямого участия человека отслеживают более 180 параметров состояния инфраструктуры и подвижного состава. Оперативно «поставить диагноз» о состоянии объектов помогает цифровая расшифровка фото- и видеофайлов диагностики инфраструктуры, данных дефектограмм.

Для управления основными активами — техникой и персоналом — внедряется новая автоматизированная система. Она не только заменяет импортное решение 2010 года (речь о Единой корпоративной автоматизированной системы управления инфраструктурой ОАО РЖД), но и объединяет производственную систему с диагностикой, максимально исключая человеческий фактор. Это позволит перейти к предиктивному обслуживанию, прогнозируя выход активов из строя.

Например, с помощью цифровых систем в РЖД уже прогнозируют износ рельсов с точностью до месяца и формируют приоритетные участки замены. Это уже позволило повысить качество инфраструктуры, снизить потери от отказов более чем на 50% и получить кумулятивный эффект в 2,2 млрд руб.

Сейчас специалисты работают над автоматизацией расчетов по прогнозированию изменения состояния пути и его влияния на пропускную способность в зависимости от различных параметров и сценариев. В рамках Единой интеллектуальной системы планируется проводить аналитические расчеты с горизонтом до 15 лет, что поможет снизить затраты на программу приведения инфраструктуры в нормативное состояние до 2045 года.

Отдельный цифровой контур РЖД создает для противодействия климатическим вызовам. Ливни, паводки, лесные пожары, таяние вечной мерзлоты оказывают все более серьезное воздействие на транспортную инфраструктуру. Для снижения рисков негативного воздействия факторов, связанных с погодными явлениями, на инфраструктуру в компании развивают автоматизированную систему мониторинга и анализа воздействия внешних факторов.

Система мониторинга введена в промышленную эксплуатацию в 2024 году и до 2030 года будет планомерно наращивать свой функционал. В результате будет автоматизирован процесс оперативного сейсмологического мониторинга, контроля ледовой обстановки в руслах рек, а также оценки возможных техногенных воздействий, вызывающих значительные изменения геокриологических и гидрологических факторов. «Цифра» поможет и при расчетах предельных ветровых и ледяных нагрузок — это нужно в том числе для оценки несущей способности контактного провода и формирования рекомендаций и мер по предупреждению повреждений.

Александр Сиваков, заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры по информационным технологиям: Стратегия цифровизации Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) ОАО РЖД выстроена вокруг трех ключевых задач. В первую очередь мы должны автоматизировать трудоемкие процессы, выполняемые человеком. Второй задачей цифровизации является прогнозирование отказов и их последствий на перевозочный процесс с минимальным влиянием человеческого фактора на процессы содержания объектов инфраструктуры. Данную задачу мы решаем за счет создания цифрового инструмента, позволяющего на объективных данных с использованием моделей объектов сформировать адресно, где и когда нужно сделать работы, оценить эффективность влияния на перевозочный процесс, сбалансировать оптимальную технологическую схему, доходы и расходы ОАО РЖД. Третьей задачей является повышение внутренней эффективности за счет оптимального построения плана работ с учетом имеющихся ресурсов.

«Цифра» в кабине машиниста

Цифровая трансформация локомотивного комплекса РЖД — системный процесс, который сегодня определяет эффективность управления эксплуатацией, безопасностью и ремонтом тягового подвижного состава. Благодаря развитию платформенных ИТ-решений число нарушений локомотивных бригад в поездках сократилось на 23,2%, административная нагрузка на оперативных работников снизилась на 10%, регулировка рабочего времени бригад улучшилась в 29,2% поездок.

Проекты цифровизации локомотивного комплекса РЖД охватывают все аспекты производственной деятельности: от долгосрочного планирования до выдачи в работу и учета по конкретным локомотивам и локомотивным бригадам, взаимодействия с контрагентами по обслуживанию и ремонту локомотивов, по готовности техники и локомотивных бригад к предстоящей поездке.

Одно из ключевых направлений — проект МИРОН («Модель индивидуального рекрутинга, обучения и недопущения случаев нарушения»). Его суть — в создании персонифицированной модели профилактической работы с каждым членом локомотивной бригады. Через систему микрообучения, адресных рекомендаций и цифрового профиля МИРОН формирует индивидуальную траекторию обучения и корректировки навыков. Каждое взаимодействие — будь то допуск к работе или инструктаж — становится частью единого цикла профилактической деятельности, построенного на данных.

МИРОН служит связующим элементом между всеми цифровыми сервисами: от планирования бригад до управления рисками и техсостоянием локомотивов. Он объединяет цифровую аналитику, персонализированные данные и инструменты обучения в единую экосистему, где управление безопасностью и квалификацией строится не по принципу контроля, а по принципу развития.

Проект делает профилактическую работу адресной, управляемой и основанной на данных. Фактически это переход от классической системы инструктажей и проверок к модели осознанной профессиональной ответственности, когда сам работник становится активным участником процесса безопасности.

Евгений Поцелуев, заместитель главного инженера—начальник отдела информатизации и статистики Дирекции тяги: Проект МИРОН мы рассматриваем не как отдельный инструмент, а как логическое продолжение всей системы цифровизации локомотивного комплекса. Если большинство текущих решений автоматизируют процессы и учет, то МИРОН — это платформа, которая работает с человеческим фактором, с подготовкой, мотивацией и компетенциями работников. Особенность подхода в том, что микрообучение встраивается прямо в производственный процесс. Сотрудник получает короткие интерактивные задания, материалы и тесты, которые адаптируются под его конкретные результаты, выявленные ошибки или инциденты. Это не формальное обучение, а постоянная коррекция навыков в реальном времени. В проект также заложена система наставничества, которая позволяет тиражировать лучшие практики и опыт через доверенные каналы внутри коллектива. Это делает профилактическую работу более живой, понятной и приближенной к практике. Мы видим, как использование лидеров мнений повышает вовлеченность работников, снижает сопротивление к изменениям и формирует культуру цифрового взаимодействия.

«Цифровое локомотивное депо»: единая платформа для гигантского хозяйства

В 2025 году РЖД полностью переходит на «Цифровое локомотивное депо» — единую корпоративную автоматизированную систему управления локомотивным комплексом. Ее разработка стартовала в 2019 году. Назначение этой системы — централизация процессов локомотивного комплекса на единой платформе со сквозным управлением: от формирования планов до контроля исполнения и аналитики.

Опытная эксплуатация программного обеспечения по первым двум задачам «Планирование» и «Управление и контроль» стартовала уже в 2021–2022 годах. В течение последующих двух лет шло и продолжается активное развитие, добавление нового функционала и интеграций. Финальный этап проекта, стартовавший в 2025-м,— полный перевод пользователей на новую платформу с последующим отказом от использования предыдущей системы.

Ключевая задача «Цифрового локомотивного депо» — планирование работы бригад. Система заранее распределяет нагрузку, за сутки до поездки уточняет все параметры, а в ходе работы оперативно перераспределяет бригады с учетом поездной обстановки. Так формируется непрерывно актуализируемое именное расписание с учетом планирования выходных дней.

Другая важная задача — работа с заказами на предоставление локомотивных бригад, поступающими из разных систем. Новая платформа помогает упорядочить этот процесс.

Сложнее всего оказалось гармонизировать алгоритмы планирования с реальными технологическими процессами депо. Система должна учитывать десятки ограничений: нормы отдыха, квалификацию, участки обслуживания, сменность, отпуска, командировки. При этом алгоритм обязан работать практически в реальном времени.

Решение поэтапно внедряется в промышленную эксплуатацию на всей сети РЖД. Попутно создаются новые модули, отлаживаются интеграции, расширяется аналитический функционал. В ближайшей перспективе планируется перенос на эту платформу рабочего места машиниста-инструктора и специалиста по охране труда.

Горизонты для внедрения «Цифрового локомотивного депо» простираются далеко за пределы сети РЖД: как само решение, так и опыт его интеграции может быть востребован на железных дорогах стран СНГ и государств с сопоставимой структурой эксплуатации.

Евгений Поцелуев, заместитель главного инженера—начальник отдела информатизации и статистики Дирекции тяги: «Цифровое локомотивное депо» приходит на смену Автоматизированной системе управления локомотивным хозяйством, которая развивалась с начала 2000-х годов. Цель была сделать так, чтобы процессы планирования и контроля работы локомотивов и бригад велись в одной «системе координат». Однако с годами практически каждое предприятие нашло свой способ выполнения процессов с применением этой системы, стали появляться локальные нормативные документы и процессы. На региональном уровне система была развернута на 16 разрозненных серверах, архитектура постепенно устаревала, а это приводит к дублированию информации, задержкам или ошибкам. Невозможность развития старой архитектуры усугублялась тем, что ряд используемых компонентов был разработан иностранными компаниями. Новая система позволит решить изначальную задачу на качественно новом уровне, устранить все накопившиеся неэффективности и при этом спроектирована как целиком импортонезависимое решение.

