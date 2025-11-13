Рынок ИИ в России к концу года вырастет до 520 млрд рублей

Объем российского рынка Big Data и искусственного интеллекта по итогам 2025 года может достичь 520 млрд руб., говорится в исследовании Ассоциации больших данных, Б1 и TAdviser, которое есть в распоряжении "Ъ". В 2024 году рынок оценивался в 433 млрд руб., среднегодовой темп роста составляет около 20%.

Рост обеспечивают господдержка, импортозамещение и развитие облачных инфраструктур. Однако сектор сталкивается с дефицитом специалистов, особенно в области машинного обучения, и осторожностью бизнеса, который не видит «зрелых» кейсов применения технологий.

Особенностью российского рынка данных остаётся продажа не исходных данных, а обезличенных аналитических отчетов и готовых решений. Такая модель повышает себестоимость из-за строгих требований к хранению и обработке информации, отмечают аналитики.

