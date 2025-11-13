Цены на жилье в Крыму резко выросли

Севастополь стал лидером среди крупных городов России по росту стоимости аренды жилья: средняя цена однокомнатных квартир за год выросла на 20%, до 31,4 тыс. руб. в месяц, сообщили в «Циан». Это в десять раз выше среднего показателя по стране. Аналитики объясняют рост повышенным спросом — часть покупателей и арендаторов переезжают в Крым из Краснодарского края.

Количество предложений в Севастополе сократилось на 13% при росте на 35% в среднем по России. Спрос на долгосрочную аренду за год увеличился на 18%.

Растет и рынок купли-продажи: по данным «Миэль», число сделок с жильем в Крыму за лето и осень выросло на 38%, а цены на новостройки — на 35%. В Севастополе квадратный метр подорожал до 187 тыс. руб. Эксперты ожидают, что рост продолжится из-за инвестиций, внутреннего туризма и ограниченного предложения.

