В Кремле прокомментировали приглашение Токаева в квартиру Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл приглашения казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в личную квартиру президента Владимира Путина. По словам господина Пескова, российский президент приглашает в свою кремлевскую резиденцию лишь тех глав государств, с которыми у него сложились особые, доверительные и дружеские отношения.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером первого дня визита состоялась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле. Лидеры провели ужин в узком кругу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. На следующий день прошли официальные переговоры в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. Среди членов делегаций не было главы российского МИДа Сергея Лаврова. По данным «Ъ», министр вновь «согласованно отсутствовал». По итогам встречи были подписаны документы, включая Декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Владимир Путин уже ранее приглашал в свою квартиру других иностранных лидеров — например, в 2023 году в уютной атмосфере резиденции прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Аналогично, эти приглашения рассматриваются в Кремле как признак особого характера взаимоотношений.

О встрече Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева — в репортаже Андрея Колесникова.