Путин и Токаев «тепло попрощались» после встречи в Большом театре

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «тепло попрощались» после завершения неформальной встречи, сообщила пресс-служба президента республики в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре. После президенты поблагодарили организаторов концерта и побеседовали с артистами.

Сегодня в Кремле прошли официальные переговоры президента РФ и президента Казахстана, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». После переговоров президенты подписали Декларацию о переходе отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Господин Путин отметил, что Казахстан — союзник, стратегический партнер и добрый сосед для РФ, с которым государство выстраивает равноправные отношения.

