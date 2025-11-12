Сквер имени Ильи Кормильцева появился в Октябрьском районе Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Октябрьском районе скверу на участке от улицы Декабристов до дома №83 по улице Белинского присвоено имя поэта и переводчика Ильи Кормильцева. Как сообщили в мэрии, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Локация выбрана из-за близости к Институту естественных наук и математики УрФУ, где учился уральский поэт.

Илья Кормильцев — поэт, переводчик и критик. Родился 26 сентября 1959 года в Свердловске. Он прославился в 1980-х годах благодаря текстам для песен группы «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс» и других музыкальных коллективов. В 2003 году господин Кормильцев основал издательство «Ультра.Культура», где стал главным редактором. Одним из самых известных переводов господина Кормильцева является культовый роман Чака Паланика «Бойцовский клуб». Скончался 4 февраля 2007 года в лондонском хосписе от тяжелой болезни.

Кроме этого, в том же постановлении говорится о присвоении имен двум аллеям, расположенным по улице Белинского. Аллея, проходящая от улицы Декабристов до парка имени Павлика Морозова, получила имя Аникиты Ярцова, известного деятеля горнозаводской промышленности. Зеленое пространство вдоль сада имени Павлика Морозова до улицы Куйбышева теперь официально называется аллеей Студентов-фронтовиков.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что В Екатеринбурге 4 февраля в ККТ «Космос» пройдет концерт «Большой рок-квартирник», посвященный открытию Года уральского рока. В мероприятии примут участие звезды свердловского рок-клуба. Дата открытия приурочена ко дню памяти поэта и переводчика Ильи Кормильцева, который писал тексты песен для участников рок-клуба.

Полина Бабинцева