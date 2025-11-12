Госсекретарь США Рубио обсудил с G7 и Сибигой урегулирование на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с коллегами по «Группе семи» (G7) и главой МИД Украины Андреем Сибигой пути урегулирования конфликта на Украине. По его словам, стороны обсуждали укрепление оборонного потенциала Киева.
«Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами из G7 для обсуждения способов укрепить оборону Украины, а найти пути прекращения этого кровавого конфликта»,— написал Марко Рубио в социальной сети X.
Глава Госдепа также подчеркнул, что «США продолжают непоколебимо работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира».
В Кремле между тем выразили надежду на то, что американская администрация по-прежнему настроена содействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, Россия и США продолжают контакты, но в ограниченном количестве. При этом он отмечал, что ни Москва, ни Вашингтон не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
В октябре стороны вели речь о подготовке второго саммита президентов России и США, местом проведения которого, как сообщали обе стороны, был выбран Будапешт. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу, поскольку сомневался, что на ней удастся добиться прогресса по украинскому вопросу.