Госсекретарь США Рубио обсудил с G7 и Сибигой урегулирование на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с коллегами по «Группе семи» (G7) и главой МИД Украины Андреем Сибигой пути урегулирования конфликта на Украине. По его словам, стороны обсуждали укрепление оборонного потенциала Киева.

«Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами из G7 для обсуждения способов укрепить оборону Украины, а найти пути прекращения этого кровавого конфликта»,— написал Марко Рубио в социальной сети X.

Глава Госдепа также подчеркнул, что «США продолжают непоколебимо работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира».

В Кремле между тем выразили надежду на то, что американская администрация по-прежнему настроена содействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, Россия и США продолжают контакты, но в ограниченном количестве. При этом он отмечал, что ни Москва, ни Вашингтон не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

В октябре стороны вели речь о подготовке второго саммита президентов России и США, местом проведения которого, как сообщали обе стороны, был выбран Будапешт. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу, поскольку сомневался, что на ней удастся добиться прогресса по украинскому вопросу.

Анастасия Домбицкая