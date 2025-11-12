Глава Совета федерации призвала власти Нефтеюганска решить проблему с освещением

Председатель Совета федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко сообщила о жалобах на уличное освещение в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента в присутствии губернатора Руслана Кухарука и спикера окружной думы Бориса Хохрякова. «Слушайте, хороший, крупный, богатый город, но даже старшеклассники говорят, что состояние освещения плохое. Надо на это обратить внимание»,— призвала она господ Кухарука и Хохрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее, 6 ноября, мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов сообщил, что администрация заключила контракт на содержание, обслуживание и ремонт уличного и дворового освещения. «Ведутся работы по восстановлению световых точек на улично-дорожной сети. Кроме того, были завершены восстановительные работы на ул. Объездная. Параллельно производится замена обычных светильников на энергоэффективные светодиодные, на территории микрорайонов города»,— написал он в своем Telegram-канале.

Господин Чекунов тогда добавил, что подрядчик установил более 355 новых светильников. «Работы выполнены в первом микрорайоне, подрядчик приступил к работам во втором и одиннадцатом. Срок окончания работ по замене всех светильников — до 30 ноября»,— заверил мэр.

Дни ХМАО проходили в СФ с 10 по 12 ноября. Делегация региона во главе с Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

Василий Алексеев