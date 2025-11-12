Экс-сенатор Арашуков добивался улучшения условий содержания в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Рауф Арашуков, осужденный за организацию заказных убийств и отбывающий пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин», добивался улучшения условий содержания. По версии следствия, за 6 млн руб. он пытался обеспечить себе привилегии — свидания с семьей, телефонные звонки, работу в цехе и подселение в камеру террориста Башира Хамхоева, осужденного за подготовку теракта в Домодедово.

Как сообщили «Ъ» в суде, выездное заседание Ленинского райсуда Оренбурга по делу о взятке проходит прямо в колонии. По данным СКР, посредником выступал оренбургский адвокат Рустам Галиммулин, который скрылся и объявлен в розыск. Часть денег была передана через тайники под контролем ФСБ.

Арашуков вину отрицает, называя дело «провокацией» со стороны руководства ФСИН. Через адвоката Анну Ставицкую он сообщил «Ъ», что подвергался давлению и пыткам в колонии, а проверки Генпрокуратуры весной 2024 года лишь усилили давление на него. Защита намерена добиваться допроса сотрудников ИК-6 и проверки показаний Арашукова на полиграфе.

