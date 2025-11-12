Матвиенко указала властям Югры на скопление мусора в Мегионе и бездомных собак

Председатель Совета федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко заявила о проблеме с вывозом мусора с контейнерных площадок в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в присутствии губернатора Руслана Кухарука и спикера окружной думы Бориса Хохрякова. По словам госпожи Матвиенко, жители поселка Высокий (Мегион) пожаловались на скопление отходов около железнодорожного вокзала у ул. Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Свалки и стаи бродячих собак. Понятно там, где свалки, там появляются голодные собаки, которые являются угрозой и для детей, и для населения. Обратите на это внимание»,— обратилась глава СФ к губернатору и спикеру думы Югры.

Дни ХМАО проходили в СФ с 10 по 12 ноября. Делегация региона во главе с Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей Югры, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

Василий Алексеев